₹ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ

<p>ಕಳಸ: ಮರಸಣಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಯಮಗೊಂಡ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣ ತಿವಿದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕವನಳ್ಳ ಮೂಲದ ತೋಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚೇತನ್ (30) ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಹಣದ ಚೆಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಯಪ್ಪನ್ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೇಣಿಕ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಳಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಬಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-126-879411848</p>