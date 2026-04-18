20, 21ರಂದು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರವಾಸ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಏ. 20 ಹಾಗೂ 21ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏ. 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12.30ಕ್ಕೆ ಕಡೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು. 2.30ಕ್ಕೆ ಬನ್ನೂರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಬನ್ನೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು 6.30ಕ್ಕೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಲುಪುವರು. ರಾತ್ರಿ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಏ. 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರದಿಂದ ಡಿ.ವಿ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು 8.30ಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಕ್ಕೆ ಕಡೂರಿಗೆ ತಲುಪುವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45ಕ್ಕೆ ರೈಲು ಮೂಲಕ ಕಡೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವರು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.