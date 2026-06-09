ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಶಾಲೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಂಧಮಕ್ಕಳ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ

<p>ಆಲ್ದೂರು: ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ನಾಡ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ರನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಂಧಮಕ್ಕಳ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಹಮತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ₹11 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ₹5.5 ಸಾವಿರ ನಗದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು, ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ ಹೆಗ್ಗಡತಿಯರ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸಾಧ್ವಿ ಮಧುಸೂದನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ಡ್ರೀಮ್ ಚೇಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ವೈಶಾಖ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-126-1546661162</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>