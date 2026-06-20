<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕತ್ತಿ (ಲಾಂಗ್) ಹಿಡಿದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಮೀರ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೂ.16ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ 15 ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಟಿಪ್ಪುನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಐದಾರು ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ರೌಡಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೊ ಆಧರಿಸಿ ಸಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-1221289884</p>