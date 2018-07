ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ ಹತ್ಯೆ 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ವರ್ (44) ಅವರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಗೌರಿ ಕಾಲುವೆಯ ಸಿಂಗಾರಿನಿಲಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 9.45ಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಗುರುತುಗಳು ಇವೆ.

ಶವವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ಯೆಗೆ ಖಂಡನೆ

ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಅನ್ವರ್‌ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಸಂಸದೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bjp general secretary of Chickmagalur Sri Anwar is killed by bike borne fundamentalists. He already had threat from local fundamental goondas. Highly condemnable!! Called S P Chickmagalur & requested to arrest culprits immediately!!!where is #karnataka heading to??#OmShanti pic.twitter.com/o5C7SFIgxa

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) June 22, 2018