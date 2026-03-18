ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಅಲಭ್ಯತೆ: ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್

ಕಳಸ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್, ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗದೆ ಪರಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 

'ಎರಡು ವಾರದಿಂದಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಳಸದ ನಂದಿನಿ ದೋಸೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಲೀಕ ಗುರು.

ಕಳಸದ ಮೂಲಕ ಹೊರನಾಡು, ಶೃಂಗೇರಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾದದ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಸವಿಯಲು ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಸಿಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

'ನಾವು ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭವನದ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.

ದಶಕಗಳಿಂದ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೇರು ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಉದಯಚಂದ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಮತ್ತೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಬಾರದೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೌದೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೌದೆ ಲಭ್ಯತೆ ಕೂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಕಳಸದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಇಂಡೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರಾಗಿರುವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.