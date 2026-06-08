ಕಡೂರು: ಉದ್ಯಮಿ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಮಾಲು ನಿಧನ

<p><strong>ಬೀರೂರು (ಕಡೂರು):</strong> ಮಾಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಮಾಲು (81) ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.</p><p>ಮೃತರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ದೇವಿ ಮಾಲು, ಪುತ್ರರಾದ ನವಲ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಲು, ಕಮಲ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಲು, ವಿಮಲ್ ಮಾಲು, ಪುತ್ರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>1965ರಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಿರು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಹರಿಹರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀರೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ದೌಂಡ್, ಗೋವಾ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಸ್ಲೀಪರ್, ಸ್ಟೀಲ್ ವೈರ್, ಮೆಶ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಮೃತರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸೋಮವಾರ ಬೀರೂರಿನ ಮಾಲು ಸ್ಲೀಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>