ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚರ್ಚೆ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಲೆನಾಡಿಗರ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭದ್ರಾ ಕಾಡಿನಿಂದಲೂ ಆನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊಪ್ಪ, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ತನಕ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ –ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳೇನು, ಭದ್ರಾ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು, ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ