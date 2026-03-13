ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಭೀತಿ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ದುಂಬಾಲು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಸಾಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:45 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:45 IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳು
Chikkamagalur
