ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ, ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಂತರ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀವರಾಜ್ ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಧೀರ್ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿರುವ ಆರೋಪ, ನಕಲಿ ಮತಪತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮುರೊಳ್ಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ನಂತರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಿತೆಂದ್ರಕುಮಾರ್ ದಯಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

'ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ 255 ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಗೌಡ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದರೆ 170 ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮತಪತ್ರಗಳೂ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಮತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಮತಪತ್ರ ತಿದ್ದಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುರೊಳ್ಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.