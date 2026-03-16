ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೊದಲ ಮಳೆ

<p><strong>ಕಳಸ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದಿದ್ದು, ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರದಿಂದ ಕವಿದಿದ್ದ ದಟ್ಟ ಮೋಡವು ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಮೇಗಲ್, ಸಂಪಾನೆ, ಸಂಸೆ, ಮರಸಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರೂ ಕಳಸಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಧಾರಾಕಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಸೆಖೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ಆಹ್ಲಾದ ತಂದಿತು. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಕಾಫಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ತಂಪು ತಂದಿತು. ಕಳಸ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೂವು ಅರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಗಿ ಹೋಮ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಳಸೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಹೋಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಆನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಜ್ಜಾಯ ನಿವೇದನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರುಬಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆನಂತರ ಕಳಸೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದು 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಇತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾ ವರಣ ಉಂಟಾಗಿ ಸಂಜೆ 4.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಿರುಸಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ:</strong> ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 4ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೋಡ ಕವಿದು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವೂರು, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಮೆಣಸೂರು, ಬಿ.ಎಚ್. ಕೈಮರ, ಸೀತೂರು ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260316-126-715928902</p>