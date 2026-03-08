ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictchikkamagaluru

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ | ಕಾಡಾನೆ ಓಡಿಸಲು ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಮೊರೆ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:34 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:34 IST
ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು(ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಆನೆಗಳದ್ದು)
chikkamagaluru

