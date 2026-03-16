ಕೂಸ್ಗಲ್ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು: 60 ರೈತರಿಂದ ನೆರವು

<p><strong>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ:</strong> ಚಿಕ್ಕಅಗ್ರಹಾರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಸ್ಗಲ್ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ 60 ಜನರು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ನಂದಿಸಲು ನೆರವಾದರು. </p>.<p>ಕೂಸ್ಗಲ್ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದ 6ರಿಂದ 7 ಕಡೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4ರ ನಂತರ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>