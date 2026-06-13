ಗಡೀಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ; ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಅಜ್ಜಂಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7ನೇ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆಯ ಟಿ.ಸಿ. ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಪದಾಧಿಕಾ ರಿಗಳು ಕಲಾವಿದ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹ ತ್ಯಾಗದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜೂನ್ 14ರಂದು ಗಡೀಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಅಪ್ಪುಗೆರೆ ತಿಮ್ಮರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ-ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು .</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್, ‘ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದವೇ ತಾಯಿ ಬೇರು. ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಯುವ ಸಮೂಹ ಜಾನಪದದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಸಿ. ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್, ‘ಪರಿಷತ್ತು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೋಬಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಡಿರುವುದು ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮರುಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಳೆನಹಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪ, ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊಂಡೆದಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ, ಕಲಾವಿದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಪರಪ್ಪ, ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ, ಸುರೇಶ, ಮಂಜಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-126-1372066448</p>