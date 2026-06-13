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ಗಡೀಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನ; ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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