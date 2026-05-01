ಹವ್ವಳ್ಳಿ ,ಗುಡ್ಡದೂರು ಸುಗ್ಗಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಆಲ್ದೂರು: ಹವ್ವಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ 12 ದಿನಗಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ– ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲೆಂದು ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು 12 ದಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತೆರಳಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆಗಳಾದ ಶ್ರೀಸಬ್ಲಮ್ಮ, ಶ್ರೀದೇವಿರಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಕುಣಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣು–ಕಾಯಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ, 12 ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಶಾನೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಈಡುಗಾಯಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>