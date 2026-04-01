ಹೊಗರೇಕಾನು ಗಿರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಬೀರೂರು(ಕಡೂರು): ಸಮೀಪದ ಹೊಗರೇಕಾನು ಗಿರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಭಿಷೇಕ, ಅರ್ಚನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಮಠದ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ರಥಕ್ಕೆ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನಾ ಪೂಜಾ, ನೂರೊಂದು ಎಡೆ ಸೇವೆ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ರಥಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಬಾವುಟ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು, ₹1.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿಯ ಎಚ್.ವಿ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಾವುಟದ ಬಿಡ್ದಾರರಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ರಥಬಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಮಠದ ಒಕ್ಕಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜಕೀ ಜೈ.... ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೇ ಜೈ... ಎಂಬ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಥದ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಪುಳಕಿತರಾದರು. ರಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಪರೇವು ಸವಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು, ಪಾಯಸವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದರು. ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ಕೊರಕಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿ ಶಿಖರವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬೈಕ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಮೊದಲಾದ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾ.27ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ(ಏ.1) ಪಂಚಾಭಿಷೇಕ, ಪಾದಪೂಜೆ, ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ, ಬಾಗಿಲು ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಕಳಿ, ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಪಂಚಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉತ್ಸವ, ಗುರುವಾರ(ಏ.2) ಪಂಚಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ ಸಿಂಹ ವಾಹನೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-126-1805837126</p>