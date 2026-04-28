ಹೊರನಾಡು: 14 ಜೋಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

ಕಳಸ: ಹೊರನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 14 ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಪ್ತಪದಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಷಿ-ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿ ವಧು–ವರರಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, ಕಾಲುಂಗುರ ವಿತರಿಸಿದರು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉದಯಶಂಕರ ಶರ್ಮಾ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ, ಹೊರನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ದಶಕದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೋಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 942 ಜೋಡಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ ಜೋಷಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ, ಸಪ್ತಪದಿ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ₹ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಜಿ.ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಷಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ. ಕೇತ್ರವು ನೀಡಿದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೇದ ಪಾರಂಗತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಟ್, ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ ಮಂಜಪ್ಪಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಹರಿಕಥಾ ದಾಸ ಪುಂಡರೀಕ ಭಾಗವತ್ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಜೋಷಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಿತ್ಲುಮಕ್ಕಿ, ಶ್ರೇಣಿಕ, ಸಂತೋಷ್ ಹಿನಾರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಳಭಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260428-126-985528775