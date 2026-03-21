ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬನ್ನಿ: ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ

ಹರಾವರಿ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): 'ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಜಿ. ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಾವರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗುತ್ಯಂಬಿಕಾ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಹೋಮ, ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೊಡಗುತ್ಯಮ್ಮನವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರು 3 ಬಾರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1999ರವರೆಗೆ ಕೊಡಗುತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಹರಾವರಿ, ದಾವಣ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. 2014ರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘದವರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಧರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ, ಶ್ರೀನಾಥ ಭಟ್ಟ, ಚೈತ್ರಾ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್, ಕೀರ್ತನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಿ. ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗುತ್ಯಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಾ ಹೋಮ, ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಿತು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.