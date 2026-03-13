ಭಾರತ ಕಾಫಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕರಿನೆರಳು

<p><strong>ಕಳಸ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು):</strong> ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗಲು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ದೂರದ ಹಾದಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ಮೇಲಿನ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಣೆಯ ಅವಧಿ 10 ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗೋಳಗಾರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಕಾಫಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದನ್ನು ಕಾಫಿ ಬೇಳೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾಗಣೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹370ವರೆಗೆ ಇದ್ದ ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೇಳೆಯ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ₹350ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕಾಫಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಗರಿಷ್ಠ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಕಾಫಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಮಿತ್ ಕೊಂಡದಮನೆ ಅವರ ವಿವರಣೆ.</p>.<p>‘ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಫಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಕಾಫಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>