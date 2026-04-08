ರೋಟರಿ ಜಯಪುರ ಉತ್ಸವ 11ರಿಂದ

ಜಯಪುರ (ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು): ರೋಟರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಏ. 11ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಜಯಪುರ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 11ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಅನಾವರಣ 'ಕಲಾಮಯಂ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.

12ರಂದು ಅವಧೂತ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಗದ್ದೆಮನೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ರಾತ್ರಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 13ರಂದು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ರಾತ್ರಿ ಝೇಂಕಾರ್ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರೋಟರಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಮುಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ನಾಗಭೂಷಣ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಹುಮಾಯಿನ್ ಕಬೀರ್, ಎಚ್.ಎಂ. ಸತೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ