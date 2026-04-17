ಜಯಪುರ: ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು

ಜಯಪುರ: ಮಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಡಿಲಿಂಗ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ದೂರ ಗ್ರಾಮದ ದುಗ್ಗಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬೀಗ ಮುರಿದು, ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದ ಕಳ್ಳರು ಹಣ ಒಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೋಡಿಲಿಂಗ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಯಪುರ ಠಾಣಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯತ್ತಿನಮನಿ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಹೇಮಲತಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶ್ವಾನದಳ ತಂಡ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಿದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಳ್ಳರು ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>