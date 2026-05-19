ಮಳೆ: ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ

ಜಯಪುರ: ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.

ಭರಣಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ್ದ ರೈತರು, ವಾರದಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಳಿ ಜೋಳ, ಅವರೇ, ಅಲಸಂದೆ, ಉದ್ದು, ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಹರಳು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಕುವ ರೈತರಿಗೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಖಾಸಗಿ ಅಗ್ರೊ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ವಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಕೈ ಸೇರುತ್ತವೆ. ದುಡಿಮೆಗೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಏಕದಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮುರುಡಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಯಪುರ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-38-419589087