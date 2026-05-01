ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ: ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡ

ಜಯಪುರ(ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು): 'ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ವರ್ತಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಎಂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಕಡಬಗೆರೆ, ಹರಿಹರಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾ ಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾ ಗುವುದು. ಜಯಪುರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಮಸೀದಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹುಮಾಯಿನ್ ಕಬೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಟ್ಟಣದ ಖಬರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಧರೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವೀಲ್ಚೇರ್ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಹಾಜಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಕೇರಳ ಜುಮಾಯಿತುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುರ್ ರಹಮಾನ್ ಸಖಾಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಾಝಿಲ್ ರಝ್ವಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ, ಮುನೀರ್ ಸಖಾಫಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-126-1615492547</p>