ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಶಿಬಿರ

<p>ಕಡೂರು: ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಡೂರು, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 11ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ, ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಧಾರ್ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಪೋಷಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ರವಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಸತೀಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಆರ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-126-392236649</p>