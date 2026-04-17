ಮಲ್ಲಿಗ್ಯೆಮ್ಮ, ಹೊಂಗ್ಯೆಮ್ಮ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ

ಕಡೂರು: ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಗ್ಯೆಮ್ಮ, ಹೊಂಗ್ಯೆಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರಿಗೆ ಹಾಲುವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪರೇವು, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬೇವಿನ ಸೀರೆ ಸೇವೆ ನಂತರ ಸಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ದುಗ್ಗಳ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಳೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಂತರ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಸ್.ವಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಂಗಡಿಗರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರಹಾರದ ಎಜಿಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಅಲಂಕಾರ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>