ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾವು ಆರೋಪ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗಟಿ ಹೋಬಳಿ ಸಮೀಪದ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ರೈತರೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಲೈನ್ಮನ್ಗಳಾದ ರೇವಂತ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತನ ಪತ್ನಿ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 27ರಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂ.ಸಿ.ಉಷಾ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿ ಗೇಟ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನನ್ನ ಪತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬಿದ್ದು, ಕಂಬ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮೇ 16ರಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-126-308040038</p>