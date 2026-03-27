ಕಡೂರು: ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಒಂದೆಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಳಕೆದಾರರು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ತೈಲ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಐವಿಆರ್ಎಸ್ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌದೆ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಜೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು-ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ವಾರ ಕಳೆದಿರ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಳಲು.

ಕಡೂರು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಿತ್ಯ 3 ಲೋಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಜನರ ಆತಂಕ ದೂರ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗು ತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯವರೇ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಜತೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿ 7 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ವಿತರಣೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮಾಲೀಕ ಎಂ.ಎಚ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ.

ಹಲವೆಡೆ ದುಬಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆ ಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೇಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 'ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗ್