<p>ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಸ್ವತೀಪುರ ಸಮೀಪದ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕಡೂರು ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೀರೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭ ಮಹಿಳೆಯ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಆಶಾ ಅವರು ತಾಯಿ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಗುರುವಾರ ಕಡೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ, ಮುತ್ತಿನ ಸರ, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 70ಗ್ರಾಂನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ವ್ಯಾನಿಟಿಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಆಶಾ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾನಿಟಿಬ್ಯಾಗ್ನ ಜಿಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಬೀರೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದ ಪರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಕಡೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಒಡವೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹10ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕಡೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-126-884225165</p>