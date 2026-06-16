ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p>ಕಡೂರು: ‘ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಅನುಕೂಲ ಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಜಾರಿ ಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ₹ 899.98 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಶೇ.54ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯ 30 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಶೇ75 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿ ಕೊಡದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೋರುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ₹ 450 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 920 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು, 185 ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, 32 ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 41 ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, 17 ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಡೂರು-ಬೀರೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ 12 ಕಡೆ ರೈಲ್ವೆಲೇನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದ್ದು, 5 ಕಡೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸದ್ಯ ಸಚಿವರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಮಹದಾಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಖಾಸಗಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೀಗೆರೆ, ವೈ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು. ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 22 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸಿ.ಆರ್.ಪ್ರವೀಣ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹರ್ಷ, ಎಇಇ ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿಗಮ ಬೇಲೂರು ವಲಯದ ಎಇಇ ಸಿ.ಜಿ.ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಎನ್.ಆರ್.ಹರೀಶ್, ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರೇಣುಕಯ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯದೇವಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಎಇಇ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹರಿರಾಮ್, ಕಡೂರು-ಬೀರೂರು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ರಫೀಕ್ ಎಂ., ಹಾಲಪ್ಪ, ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-126-2070285095</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>