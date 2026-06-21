ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ: ಜಯಶೀಲ

<p>ಕಡೂರು: ‘ಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಲಿಯಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ.ಆರ್.ಜಯಶೀಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ, ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೆದರದೆ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗದಂತೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ‘ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಜತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು, ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾ ಠಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜತೆಯೇ ಕಳೆಯುವುದು. ಗುರುಃಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರುಃವಿಷ್ಣು, ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮರೆತು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ನೀಚ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮೂಹವೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಲೀ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡಿಒ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ, ಪಿಡಿಒ ಸುನಿಲ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪೋಷಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-126-1530425111</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>