ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ- ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್

<p>ಕಡೂರು: ‘ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪುರಸಭೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು, ಪೋಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಯುವಿಹಾರ ನಡೆಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಪಾತ್ವೇ ಮಾಡಿಸ, ಬೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ, ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಟಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಕಪ್ಪ, ಸುಜಾತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಯಣ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್ಮೂರ್ತಿ, ಲೋಕೇಶ್, ನಾಗರಾಜು, ವಸಂತ, ಲೋಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಭರತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-126-2122113909</p>