‘ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’

ಕಡೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಕಡೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಡೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಸವ-2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ಕರಾಳ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜನರನ್ನು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ದೊರೆಯುವ ಇಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಏಕತಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಟೋಟಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಶ್ವತ್ಥ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಗವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೂರು-ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಯಗಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲದೆ 26 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25, ಯಗಟಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 24/7 ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು 2, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ನಮ್ಮಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರೂ ಸೇರಿ 800 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 245ರ ಪೈಕಿ 239 ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಸಮಯ ದೊರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಮನೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಾಗಿ