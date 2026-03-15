ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ: ಶಾಸಕ ಆನಂದ್‌

ಗಿರಿಯಾಪುರ(ಕಡೂರು): ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಉಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ, ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಶನಿವಾರ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನದ ಜತೆಗೆ ಸಹಕಾರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ದೀಪಾ ಎಂಬುವರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಯುವಜನ ಕೂಟದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಸ್ಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ₹67 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯೇ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಸಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೂ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡೂರು-ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾ.ಹೆ. 173 ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಿರಿಯಾಪುರದ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ₹300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಜನರ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಪಿ. ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸೇತುವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಶಾಸಕರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಶ್ರೀಗುರುಕೃಪಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಜನರಿಂದ ದೂರು ಬಾರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ, ಜೆಇ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ.ಎಸ್. ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ, ಮೂರ್ತಿ, ನಿಜಗುಣ, ಜಿ.ಎಂ.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಉದಯ್, ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾಗ್ಯ, ರವಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ