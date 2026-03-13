ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕಡೂರು: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:46 IST
ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಬರಾಜು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಬರಾಜು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು
Chikkamagalur
