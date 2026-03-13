ಕಡೂರು: ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಜನರು

<p><strong>ಕಡೂರು</strong>: ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಗುರುವಾರ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ತಲಾ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಲೋಡ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ಲೋಡ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 2 ಲೋಡ್ ಪೈಕಿ, 1 ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 800 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮುಂದೆ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ರಶೀದಿ ಹಾಕಿಸಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಗೋದಾಮಿಗೆ ತೆರಳಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊತ್ತ ವ್ಯಾನ್ ಊರಿನೊಳಗೆ ಬಂದರೂ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದೂ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಡೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ ಎಂ.ಎಚ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ‘ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಧಾವಂತ ಪಟ್ಟು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಿತರಣೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಬರದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ಜನರು ಸಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>