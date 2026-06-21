ಕಡೂರು ವೈಷ್ಣವಿ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಕಳವು, ವಸ್ತುಗಳು ನಾಪತ್ತೆ

<p>ಕಡೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ವೈಷ್ಣವಿ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಂನ ಹಿಂಭಾಗದ ಶಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೀಗವನ್ನು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿ ತೆಗೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು, ಕ್ಯಾಷ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ₹20,500 ನಗದು, 1 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಸಿಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎನ್ವಿಆರ್, ಪಿಒ ಸ್ವಿಚ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ಗೆಂದು ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹93,500 ಆಗಿದ್ದು, ಶೋರೂಂನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಕಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-126-91133494</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>