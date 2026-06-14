ಕಡೂರಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿ

<p>ಕಡೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 145 ಜನರ ತಿದ್ದುಪಡಿ, 60 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂತನ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೂರು, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕಡೂರು ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಬಹೂಪಯೋಗಿಯಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 205 ಜನರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಯಾದ ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪಘಾತ, ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಸತೀಶ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಯರದಕೆರೆ ಎಂ ರಾಜಪ್ಪ, ನರೇಂದ್ರನಾಥ್, ಯೋಗ ಗಿರೀಶ್, ಡಾ. ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಯಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-126-780260968</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>