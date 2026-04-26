ಕಡೂರು: ಅರಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ

ಕಡೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀಅರಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮತ್ತು ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಳೆಪೂಜೆ ಮಹೋತ್ಸವವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಏ. 20ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ. 24ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕಟ್ಟೆಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಪ್ರಭು ಒಡೆಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದವು. ಬಳಿಕ, ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೂತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಣಿಧೀರ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಂಕನಹಳ್ಳಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಭಾಗಿ ಯಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಕ್ಕಲಿನವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಗುಡಿಗೌಡರಾದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಆನಂದ್, ಸುನಿಲ್, ಕೆ.ಟಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸೋಮನಾಥ್, ಲೋಕೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>