ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು: ಶೇ 23 ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೂರು ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 90.48 ಹಾಗೂ ಶೇ 90.77 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಕಡೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 63 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, 15 ಸರ್ಕಾರಿ, 26 ಅನುದಾನಿತ, 15 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಮತ್ತು 7 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, 9 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಮತ್ತು 7 ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. 351 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡೂರು ವೇದಾವತಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಚೇತನಾ ಎಚ್.ಜಿ ಶೇ 98.72 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಡೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಡೂರು ಜಿಜಿಜೆಸಿಯ ಸ್ನೇಹಾ ಆರ್. ಶೇ 96.32 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಡೂರಿನ ಹೈವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಕೆ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇ 98.56 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗೆದ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ತೃಪ್ತಿ ಎಸ್.ಎಚ್. ಶೇ 97.12 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಡೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 160 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 125ಕ್ಕೆ 125 ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100, ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 85 ಮಕ್ಕಳು 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶೇ.67 ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕಡೂರು ವಲಯವು ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.90.48 ಫಲಿತಾಂಶದೊಡನೆ ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎಚ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಡೆ ಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂಧರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 21 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-126-1316097185