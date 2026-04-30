ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ಹಸ್ತಾಂತರ

ಕಡೂರು: 'ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾನು ಪಡೆದ ಧನವನ್ನು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಿತಿಗೆ ಬುಧವಾರ ₹5 ಲಕ್ಷದ ಡಿ.ಡಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2,341 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಪಿಂಚಣಿ, ವಸತಿ ಮೊದಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರ ಗುಂಪು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ₹30 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಬೇಬಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್, ಎ.ಎನ್. ಚಂದ್ರು, ಆನಂದ್, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಮಂಜಪ್ಪ, ಯತೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>