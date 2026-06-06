‘ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ’

<p>ಕಡೂರು: ‘ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದಿರಲು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಮಾಲೋಚಕ ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಡೂರು ಹೊರವಲಯದ ತಂಗಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ’ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ಅಗಾಧ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ಭೂಮಿಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಹಾನಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಋತುಮಾನಗಳೂ ಬದಲಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು, ಕಾಣದ ಚಳಿ ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸದಿದ್ದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ, ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಮೊದಲಾದ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇಶವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಬಳಸುವುದು, ವಾತಾವರಣ, ಹವಾಗುಣ, ಭೂಮಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ, ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಅರಿವಿನ ಜತೆಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿಸಿ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂವಾದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ತನ್ಮಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ, ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಅವಲಂಬನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಸಗುವ ಹಾನಿ ತಡೆಯುವುದು, ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟರಾಜ್, ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಭೂಮಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಆವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಡವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿಲ್ಪಾ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೌಮ್ಯಾ ಎನ್.ಎಂ., ಮಾರುತಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಚೈತ್ರಾ ಸರ್ಜಿ, ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-126-1401001275</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>