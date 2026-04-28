ಕಡೂರು: ಹಲವೆಡೆ ಕೆರೆ ನೀರೇ ಆಧಾರ

<p>ಕಡೂರು: ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸತತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 62 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವೆಡೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತರಘಟ್ಟೆ, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು, ಜೋಡಿತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ಎಸ್.ಬಿದರೆ, ಬಿಳುವಾಲ, ಕಾಮನಕೆರೆ, ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ, ಜೋಡಿಹೋಚಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗೆರೆ, ಕೆ.ಬಿದರೆ, ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರಾಳು, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಯರದಕೆರೆ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜನ- ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆತಂಕ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪಿಡಿಒಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ₹15 ಸಾವಿರ ನೀಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಸ ಮೀಪದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಚೌಳಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿಯ ಆಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ 2 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ತುರುವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಎಂ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯ ಎಂ. ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 1 ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್. ತಾಂಡ್ಯದ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾದರೂ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನೀರು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮದಗದಕೆರೆಯ ತೂಬು ಎತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ-ಜಾನುವಾರು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-126-769666234</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>