313 ತೆರಿಗೆದಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ

<p>ಕಡೂರು: ‘ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೆಂದು 313 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಎಸ್. ದೇವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನರ್ಹರು ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮದಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅನರ್ಹರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 70,237 ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನುಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 313 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಯರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆ ಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆ ಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನು ಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ₹2 ಸಾವಿರಗಳಂತೆ ಫಲಾನು ಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ₹14.04 ಕೋಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 313 ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹6.26 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನರ್ಹರನ್ನು ಮತ್ತು ಮೃತರನ್ನು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು, ಕಣ್ಣು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-126-1758143387</p>