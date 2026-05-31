ಕೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳಗದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಇಂದು

ಕಡೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 70ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ತನ್ನದೇ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ಆತ್ಮೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದಿಂದ ಬೀರೂರಿನ ತರಳಬಾಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು 'ಭಾರತ್ ಯಾತ್ರಾ' ಆಂದೋಲನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು.</p>.<p>ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಕೆ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. 1999ರಲ್ಲಿ ಬೀರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಜನಪರ, ರೈತಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಬೀರೂರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಹೆಬ್ಬೆ ತಿರುವಿನ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕನಸು ಬಿತ್ತಿದರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸುವರ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.