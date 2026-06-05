ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಕಡೂರು: ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ದೇಶವು ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಎಂಇಒ) (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡೂರು ಕಸಬಾ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಮತ್ತು ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 50 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲೂ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು.</p>.<p>ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಾದ ಎಳ್ಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ರೈತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಒಎಫ್ ಮೂಲಕ ಕಡೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಬೆಲೆ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದರೆ ₹8 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭಾರ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶಪ್ಪ.</p>.<p>ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆ.ಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ರೈತರು ಪಹಣಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಬೆಳೆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮ್ಯಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರ ಮನ ಒಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯತೈಲ ತಯಾರಿಸುವ ಲಘು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಹಾಯಧನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಡೆದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಸೋಮನಿಂಗಪ್ಪ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-126-1754984864</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>