ಬಾರದ ಮಳೆ -------–ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಇಳೆ

<p>ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು, ಬೀರೂರು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ,ಯಗಟಿ, ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ಅಂತರಘಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದಗದಕೆರೆ, ಅಯ್ಯನಕೆರೆಯ ಹಾಯಿಹೊಳೆ ಇರುವ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ತೂಬು ಎತ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತರು ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿದೆ ಇದೆ. ಮಿತಿಮೀ ರಿದ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವುರಿಂದ ಅಂತ ರ್ಜಲ ಕುಸಿತವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹದ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೀವನಾಡಿ ಕೆರೆಗಳಾಗಿರುವ ಮಗದಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯನಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಶೇ 20ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಈ ನೀರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಊರಮುಂದಿನ ಕೆರೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳವರೆಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ವೇದಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ವೇದಾ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಜೀವಸೆಲೆ ಬತ್ತಿಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಅಳಲು.</p>.<p>ಅಂತರಘಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದರೂ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುವವರೆಗೆ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಬತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಉಪಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದ, ಅಂತರ್ಜಲ ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಜನರ ಅಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ, ಕೃಷಿಕರ ಬದುಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೆಮ್ಮದಿ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡು ರೈತರ ಬದುಕು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುವಂತಾದರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-126-1968035505</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>