ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ

<p>ಕಡೂರು: ‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಹುಲಿಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ 81ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ, ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರದರ್ಶನ ಮಹೋತ್ಸವ, ಬಸವರಾಜ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರದ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋ ತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸರಿಗಟ್ಟಲಾರರು. ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದು. ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಎಂಬಂತೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ, ಹಲವು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಂಪರೆ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಲೀಕೆರೆಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 81 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತಹ ತಪೋನಿರತರನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವುದೇ ಪುಣ್ಯ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೀರೂರು ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಾ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿಕೆರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರದರ್ಶನ ವರ್ಧಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹುಲೀಕೆರೆ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಕ್ತ ಜನರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ವೇದ -ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳುಜಗತ್ತಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹಗಳು. ಅವುಗಳ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮ ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಮಠಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಸಿ. ಕಲ್ಮರುಡಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ, ಶಂಕರದೇವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ, ಯಳನಾಡು ಶ್ರೀ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಶ್ರೀ, ಹಣ್ಣೇಮಠದ ಶ್ರೀ, ನಂದೀಪುರ ಶ್ರೀ, ಬೇರುಗಂಡಿ ಶ್ರೀ, ಫಲಾಹಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-126-2111895187</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>