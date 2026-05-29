ಕಡೂರು: ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಡಗರದ ಸಿದ್ಧತೆ

<p><strong>ಕಡೂರು:</strong> ಕಡೂರು -ಬೀರೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2026- 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವು ಮೇ 29ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಡೂರು ಬಿಇಒ ಎಂ.ಎಚ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 1ರಂದು ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾಗಮದೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 2 ಸೆಟ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಡೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ 105 ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 112 ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು 15 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 3 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 7 ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13,425 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಮೇ 29ರಂದು ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಶೌಚಾಲಯ, ಶಾಲಾ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟದ ಸಂಕೇತವಾದ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇತುಬಂಧ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಡೂರು ವಲಯದ ಮರಡಿಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೊನಿ, ಕುಪ್ಪಾಳು ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗುಂದಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 40 ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಕೋರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ನೋಂದಣಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 1ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟ್ಯಾಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಸಿಹಿ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಚೌಳಹಿರಿಯೂರಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯಗಟಿ, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಡೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 3 ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ 60, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ 40 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-126-860684069</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>