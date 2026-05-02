ಪ್ರಸನ್ನ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಕಡೂರು: ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ನಿತ್ಯಹೋಮ, ರಥಾಧಿದೇವತಾ ಹೋಮ, ರಥ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು, ವೀರಗಾಸೆ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ರಥದ ಬೀದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಬಲಿಪ್ರದಾನ, ಕದಳೀ ಛೇದನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಂಧೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜಕೀ ಜೈ... ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೇ ಜೈ.. ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರಿಗೆ ಜೈ ಎನ್ನುವ ಜಯಘೋಷಗಳೊಡನೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಥದ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ತುಳಸಿ, ದವನ ಎಸೆದು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ (ಏ. 27) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನ, ಪುಣ್ಯಾಹ, ದೇವ ನಾಂದಿ, ಕೌತುಕ ಬಂಧನ, ಮೃತ್ಸಂಗ್ರಹಣ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ದೇವಾತಾ ಆವಾಹನ, ಭೇರಿತಾಡನ ಕಲಶಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕಲಶ ಪೂಜೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿತ್ಯಹೋಮ, ಬಲಿಪ್ರದಾನ, ವೃಷಭ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಸಿಂಹ, ಮಯೂರ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ನಂದಿ, ಸರ್ಪ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ, ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ (ಏ. 30) ಶ್ರೀಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಗಜ ವಾಹ ನೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಏಳು ಪಿರ್ಕಾ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಎಸ್.ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೇಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟೇದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಎಸ್.ಡಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಮತ್ತೀಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಗ್ರಾಮ ಸಿಂಗಟಗೆರೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಮೇ 2) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯಹೋಮ, ಬಲಿಪ್ರದಾನ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ನಿತ್ಯಹೋಮ, ಬಲಿಪ್ರದಾನ, ಶಯನೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಕೀಲುಕುದುರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 3) ನಿತ್ಯಹೋಮ, ಮಹಾ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮೃಗಯಾ ವಿಹಾರ, ಪುರಾಣ ಪಠಣ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ, ಸಂಜೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ದೇವತಾ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮೂಕಬಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವಗಳೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೂಗನಾಯಕನ ಕೋಟೆಯ ನಾಗೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಮಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 58 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲಿನ ರಾಜಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವು ಭರದಿಂದ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಗೋಪುರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ರಮೇಶ್, ಎಚ್. ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಎಂ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್, ಲೋಕೇಶಪ್ಪ, ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ಹನುಮಂತಪುರ, ದೇವರಾಜ್, ಕುಮಾರ್, ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಹಳ್ಳಿ ಪಿರ್ಕಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-126-1332742586</p>