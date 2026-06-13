ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಕಡಿತ, ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು

<p>ಕಡೂರು: ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 58 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 54,115 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಯ ಶೇ 74ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 1,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4,816ರಂತೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹5,100 ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೀಗಿದೆ: ಕಸಬಾ 5,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಬೀರೂರು 4 ಸಾವಿರ, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು 2,600, ಯಗಟಿ 7,400, ಸಿಂಗಟಗೆರೆ 5 ಸಾವಿರ, ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ 6,500, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ 6 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು 3 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ.</p>.<p>ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೃಣಧಾನ್ಯಗಳು 2,800 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ತೊಗರಿ 400, ಅಲಸಂದೆ 750, ಉದ್ದು 300, ಹೆಸರು 1,500 ಹಾಗೂ ಹುರುಳಿ 450 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಗಡಲೆ 1 ಸಾವಿರ, ಎಳ್ಳು 1,900, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 1,350, ಹರಳುಬೀಜ 350, ಉಚ್ಚೆಳ್ಳು 250 ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರು ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 130 ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ 668, ಡಿಎಪಿ 277, ಎಂಒಪಿ 216, ಎನ್ಪಿಕೆಎಸ್ 1,918, ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ 111 ಹಾಗೂ ಎಫ್ಒಎಂ 21.35 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3,213 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಐಡಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಎಫ್ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಅಲಸಂದೆ, ತೊಗರಿ, ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮಾಸಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರಾಗಿ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪ್ರಭಾರ) ಲೋಕೇಶಪ್ಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಸೋಮನಿಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಚೌಳಹಿರಿ ಯೂರು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ, ಮದಗದಕೆರೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-126-1608030091</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>