ಕಡೂರು: ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅರ್ಚನೆ, ಗಜಾರೋಹಣೋತ್ಸವ, ಕನ್ನಿಕಾ ಪೂಜೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚೌಡ್ಲಾಪುರದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅರಳೀಮರದಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಬೆಂಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯು ರಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ರಥದ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥಾರೋಹಣ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಥ ಬಲಿ, ಕದಳೀಛೇದನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳೊಡನೆ ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎರಚುತ್ತಾ 'ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ಮಾತೆಗೇ ಜೈ..' ಎನ್ನುತ್ತಾ ರಥ ಎಳೆದರು.

ವಲ್ಮೀಕದಲ್ಲಿ (ಹುತ್ತ) ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕುಂಕುಮ- ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಎರಚುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಎರಚಿದ ಅರಿಶಿನ- ಕುಂಕುಮವು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದ್ದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವೇ ವರ್ಣಮಯವಾಗಿತ್ತು.

ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದವು. ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ– ಕುಂಕುಮ ನೀಡುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಅರಿಶಿನ– ಕುಂಕುಮ ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯವರು ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನೆರವೇರಿತು.

ಸಂಜೆ ರಥಾರೂಢ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಬೆಳಗಿನ ರಥೋತ್ಸವ, ಸಿಡಿ ಸೇವೆ, ಅವಭೃತೋತ್ಸವ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ವಸಂತೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ಅಂಜಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತಂಡದವರಿಂದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.